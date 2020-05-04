Оборудование и лекарства: Киевская ОГА планирует закупку средств на 4,5 млн

Новости Бизнеса:В Киевской ОГА планируют закупку оборудования и лекарственных средств в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен.

Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации планирует закупку оборудования и лекарственных средств в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен.

Об этом во время брифинга сообщил временно исполняющего обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Продолжается работа с обеспечением учреждений здравоохранения региона лекарственными средствами, медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты, в марте на это перераспределили 76 млн гривен, из них на оборудование 57 млн гривен и на лекарственные средства 19 млн гривен. Общая сумма заключенных на сегодня договоров составляет 58,8 млн гривен, остаток на сегодня составляет чуть больше 17 млн гривен. Также департамент здравоохранения планирует закупку в ближайшие дни почти на 4,5 млн гривен", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине на закупку лекарственных средств в Государственном бюджете определено около 8,7 млрд гривен.