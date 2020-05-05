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Петрашко: в Украине нет роста цен и дефицита продуктов

Петрашко: в Украине нет роста цен и дефицита продуктов
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Украине нет дефицита продуктов питания и роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано.

Дефицита продуктов питания в Украине нет, роста цен по большинству товарных групп не зафиксировано, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"У нас продуктового дефицита нет, по ценам - были колебания в конце марта, но как только мы начали мониторинг с 1 апреля, рост цен по большинству товарных групп не происходит, наоборот, идет снижение", - сказал он в ходе брифинга во вторник.

Министр отметил, что запасы пшеницы в Украине в конце нынешнего сезона будут в вдвое больше уровня прошлого года (разница в 1,5 млн тонн).

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"Приблизившись к июлю, когда у нас будет новый урожай, мы проанализируем и примем решение, каким образом хотим сбалансировать 2020/2021 МГ. Мы дадим коммерческое решение производителям и трейдерам по продажам и договоримся об объемах продукции", - указал он.

Петрашко уточнил, что цель по экспорту пшеницы из Украины на данным момент достигнута, тогда как вопрос объемов поставки кукурузы остается открытым. "На данный момент мы не принимаем ограничительных мер (по кукурузе - ИФ), находимся в постоянном диалоге с производителями. Мы мониторим ситуацию, она под полным контролем, у нас не будет ни дефицита хлеба, ни кормов для животных", - заметил министр.

Он сообщил, что Министерство экономики выступает за сохранение цивилизованного подхода к экспорту и сейчас обдумывает идею присоединения к дискуссии Большой двадцатки в рамках всемирной продовольственной безопасности с "гарантированием украинских позиций".

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Украина, Цены, Продукты, Карантин.
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