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Петрашко: для роста экономики бизнесу надо хотя бы 400 млрд грн кредитов в год

Петрашко: для роста экономики бизнесу надо хотя бы 400 млрд грн кредитов в год
15:03 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Бизнеса:В Минэкономики заявили, что для того, чтобы украинская экономика росла на 8% - предпринимателям в год нужно предоставлять в кредит хотя бы 400 млрд грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что для того, чтобы украинская экономика росла на 8% - предпринимателям в год нужно предоставлять в кредит хотя бы 400 млрд грн.

Об этом сообщает правительство.

"Ни одно страна не придумала жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитование не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", - сказал Петрашко.

"Новые деньги": министр экономики рассказал, что будет предусматривать программа

Он отметил, что сейчас идут переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, с вкладом государства в 50%. Эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза.

Кроме того, Петрашко отметил, что уже заработала обновленная программа по кредитованию "5-7-9", которая дает возможность рефинансирования кредитов под 0% в течение года. Размер кредитного портфеля по этой программе - 35 млрд грн. При этом, в ближайшее время будет имплементирована программа "Новые деньги", которая позволит микро- и малым предпринимателям привлекать новые деньги под 3% на 2 года.

Как сообщалось, Петрашко сообщил о дополнительных программах для уменьшения давления на бизнес.

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Украина, Бизнес, Финансы.
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