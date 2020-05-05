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Финансирование финкомпаний: Нацбанк планирует расширить доступные источники

Финансирование финкомпаний: Нацбанк планирует расширить доступные источники
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса:НБУ планирует разрешить финкомпаниям дополнительно привлекать средства аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить финкомпаниям дополнительно привлекать средства аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, а также оставить возможность осуществлять эмиссию акций и корпоративных облигаций с их публичным размещением.

Соответствующую модель нового регулирования НБУ презентовал 4 мая во время обсуждения с финкомпаниями Белой книги и опубликовал во вторник в документе "Будущее регулирования небанковского микрокредитования".

Согласно документу, привлечение средств на условиях субординированного долга будет распространяться на средства физ- и юрлиц, которые являются "квалифицированными инвесторами".

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Таким образом, НБУ расширил количество источников финансирования до восьми, к которым также относятся средства участников, других финучреждений, беспроцентная финпомощь и эмиссия акций для акционерных обществ.

Нацбанк выделил и другие актуальные вопросы регуляции, в частности, дополнительные возможности идентификации и верификации заемщиков, расширение услуг, которые имеют право предоставлять финансовые компании, защита прав потребителей и будущее саморегулирования рынка.

Центробанк отметил, что правила нового регулирования, прописанные в Белой книге, будут вводиться поэтапно, после обсуждения с участниками рынка и международными экспертами.

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Как сообщалось, 27 апреля НБУ принял Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитных союзов"- это первый из шести запланированных секторальных документов, в которых будущий регулятор рынков небанковских услуг описывает текущее их состояние, проблемы и планируемые изменения в их регулировании.

По состоянию на конец 2019 года небанковские компании выдали кредитов на 100,1 млрд грн, что на 41,78% больше, чем в 2018 году (70,6 млрд грн). В том числе, финкомпании выдали в 2019 году кредитов на 79,2 млрд грн, что на 52,6% больше аналогичного показателя 2018 года (51,9 млрд грн).

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НБУ, Украина, Нацбанк, Финансы.
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