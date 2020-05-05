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Итоги аукциона: Минфин продал гособлигаций еще на 10 млрд

Итоги аукциона: Минфин продал гособлигаций еще на 10 млрд
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Минфине Украины по итогам аукциона по размещению ОВГЗ 5 мая 2020 года привлекли в государственный бюджет 10 017 млрд грн.

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 мая 2020 года привлекло в государственный бюджет 10 017 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

"На аукционе 5 мая 2020 года Министерство финансов предложило инвесторам номинированные в национальной валюте ценные бумаги со сроком обращения 3 месяца. По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено 10 017 млн грн", - говорится в сообщении.

Минфин: за апрель в госбюджет поступил почти 91 млрд

Отмечается, что средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным внутренним облигациям составляет 11,26%.

Как сообщалось, в январе - апреле 2020 года от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета всего привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 41,3 млрд грн (1, 2 млрд долл. США и 0,3 млрд евро).

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Украина, Минфин, Финансы.
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