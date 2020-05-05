Выплаты онлайн: как ФОПы могут оформить пособие на ребенка

Новости Бизнеса:В Украине ФОПы могут оформить онлайн помощь для детей.

Физические лица предприниматели могут оформить онлайн помощь на детей, заполнив официальную форму.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

"Помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном сайте Министерства социальной политики в разделе "е-сервисы", а также воспользовавшись Единственным порталом государственных услуг "Дия"", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство выделило 1,6 млрд грн для физических лиц — предпринимателей (ФЛП), имеющих детей, на период карантина.