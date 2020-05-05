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Поддержка населения: Всемирный банк выделит Украине 150 млн

Поддержка населения: Всемирный банк выделит Украине 150 млн
19:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Бизнеса:Между Украиной и Всемирным банком сегодня состоялась церемония подписания кредитного соглашения о получении 150 млн долларов.

Сегодня состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком о получении 150 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

"5 мая 2020 года состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком для получения дополнительного финансирования в размере 150 миллионов долларов США в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" для расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода" , - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря подписанному кредитному соглашению Украина получит, в частности, 50 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19 и 100 миллионов долларов для улучшения уровня социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения.

"50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19, которые Украина может получить уже в мае этого года, будут направлены на поддержку наиболее незащищенных категорий населения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, совет директоров Всемирного банка 30 апреля утвердил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов США в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.

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Украина, Банк, Карантин, Коронавирус.
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