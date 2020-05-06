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Кулеба: Предприниматели смогут летать с главой МИД для открытия новых рынков

Кулеба: Предприниматели смогут летать с главой МИД для открытия новых рынков
13:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Министерство иностранных дел Украины готовит ряд новаций для поддержки компаний, которые хотели бы поставлять свою продукцию на экспорт.

Министерство иностранных дел Украины предложит компаниям-членам Совета экспортеров и инвесторов летать вместе с главой МИД в командировки за границу для того, чтобы открывать новые рынки и оказать им политическую поддержку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы перезагрузим полностью такой орган при МИД - Совет экспортеров и инвесторов. Мы сделаем несколько новаций, например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел в командировку за границу для того, чтобы заручаться политической поддержкой. Это практика очень многих стран мира", - сказал он в эфире программы "Завтрак с 1+1" в среду.

По словам Кулебы, МИД будет делать объявление, что министр планирует поездку в определенную страну, и предложит бизнесу, компаниям-членам Совета экспортеров и инвесторов, которые интересуются этой страной, делать заявки.

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"Такая политическая поддержка бизнеса - это то, что делается во многих странах мира для того, чтобы государство выполняло одну из функций и помогало бизнесу", - пояснил глава МИД.

Кроме того, он заверил, что лоббизма конкретных компаний не будет.

"Я хочу заверить, что никакого лоббизма конкретных компаний не будет, будет чистая прозрачная процедура, которая будет базироваться на лучших стандартах наших международных партнеров", - подчеркнул министр.

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МИД, Бизнес, Предприниматели, Дмитрий Кулеба.
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