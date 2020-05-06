Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая
В Украине не будет массовых акции на 8-9 мая
Правительство выделило более 3 млрд на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги
Кабмин выделил более 3 млрд на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги
WBC предложил схему удаленного судейства
WBC предложил схему удаленного судейства
Apple обновила прошивку своих дорогих наушников
Apple обновила прошивку своих дорогих наушников

В Кабмине открыли два пункта пропуска для грузовых перевозок

В Кабмине открыли два пункта пропуска для грузовых перевозок
15:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:В Кабмине приняли решение об открытии двух пунктов пропуска для грузоперевозок.

Кабмин разрешил осуществлять грузовые перевозки через автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская" и Скадовский морской торговый порт.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров Украины принял на своем заседании 6 мая.

Согласно тексту пояснительной записки к распоряжению, открытие пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт" для грузовых перевозок позволит избежать разрыва устоявшихся логистических цепей и появления препятствий для международной торговли с Республикой Польша и Европейским Союзом в целом. Ведь те пункты пропуска, которые действуют сегодня уже являются перегруженными.

Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

"Также, учитывая технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины, не предполагающие тесного контакта между людьми, ограничения по обработке грузов в международном сообщении в морских портах Украины является нецелесообразным, создает препятствия для работы морских портов и может привести к полной остановке работы предприятия", - отмечается в записке.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на своем заседании 13 марта принял распоряжение "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и пресечение в них пешеходного сообщения", согласно которого было закрыто 94 пункта пропуска через государственную границу Украины.

2 апреля Кабмин принял изменения к этому распоряжение, согласно которых в Украине оставались открытыми 19 пунктов пропуска через госграницу. 15 апреля Кабмин принял решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Карантин, Грузоперевозки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 Приметы и поверья на 6 мая 2020 года, что категорически запрещено делать
03 В Украине меняются условия карантина: что изменится с 11 мая
04 Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 13 000
05 Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели
Минздрав обещает доплаты медикам до конца недели
Шмыгаль рассказал, как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Как изменится работа общественного транспорта с 11 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 6 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Сыну Принца Гарри исполнился год: каким будет праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь