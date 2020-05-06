В Кабмине открыли два пункта пропуска для грузовых перевозок

Новости Бизнеса:В Кабмине приняли решение об открытии двух пунктов пропуска для грузоперевозок.

Кабмин разрешил осуществлять грузовые перевозки через автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская" и Скадовский морской торговый порт.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров Украины принял на своем заседании 6 мая.

Согласно тексту пояснительной записки к распоряжению, открытие пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт" для грузовых перевозок позволит избежать разрыва устоявшихся логистических цепей и появления препятствий для международной торговли с Республикой Польша и Европейским Союзом в целом. Ведь те пункты пропуска, которые действуют сегодня уже являются перегруженными.

"Также, учитывая технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины, не предполагающие тесного контакта между людьми, ограничения по обработке грузов в международном сообщении в морских портах Украины является нецелесообразным, создает препятствия для работы морских портов и может привести к полной остановке работы предприятия", - отмечается в записке.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на своем заседании 13 марта принял распоряжение "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и пресечение в них пешеходного сообщения", согласно которого было закрыто 94 пункта пропуска через государственную границу Украины.

2 апреля Кабмин принял изменения к этому распоряжение, согласно которых в Украине оставались открытыми 19 пунктов пропуска через госграницу. 15 апреля Кабмин принял решение о закрытии еще 10 пунктов пропуска.