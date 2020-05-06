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Правительство выделило более 3 млрд на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Правительство выделило более 3 млрд на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги
15:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Бизнеса:Средства пойдут на обеспечение средствами защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с больными COVID-19.

Кабинет министров Украины выделил 3 млрд 132 млн грн, которые пойдут на борьбу с распространением коронавируса в Украине.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

"Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ на согласовании в Министерстве финансов и в Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания", - прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По словам главы ведомства, эти средства пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19; закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19 (в частности, речь идет о расходах лабораторных центров Минздрава Украины, ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" и ГУ "Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени И. И. Мечникова Минздрава Украины"); заработную плату медицинских и других работников лабораторных центров Минздрава Украины за март - июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни (COVID-19).

Как сообщалось, сегодня, 6 мая, в аэропорт "Антонов" (пгт Гостомель) прибыл самолет Ан-225 "Мрия" с благотворительным медицинским грузом из КНР весом более 100 тонн.

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Украина, Минздрав, Кабмин, Финансы, Коронавирус.
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