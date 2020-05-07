Полтора раза больше, чем за границей: сколько готовы платить сезонным рабочим украинские фермеры

Новости Бизнеса:В Украине фермеры кое-где готовы платить сезонным рабочим в 1,5 раз больше, чем иностранные, а следовательно зарабатывать можно и без выезда за границу.

Украинские фермеры кое-где готовы платить сезонным рабочим в полтора раза больше, чем иностранные, а следовательно зарабатывать можно и без выезда за границу.

Об этом со ссылкой на нежинского "ягодного" фермера Андрея Белого сообщил департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

"По словам руководителя кооператива Андрея Белого, ягодоводство - перспективное направление для развития малого бизнеса в сельской местности, который может стать генератором новых рабочих мест. Фермер сравнил заработки сезонных рабочих за рубежом с возможностями в Украине. Иностранные фермеры платят работникам около 800 гривень в день при условии выполнения ежедневного плана сбора ягод 90-100 килограммов. В сезон украинские фермеры готовы платить 1200 гривень в день, если рабочий будет работать с такой же производительностью. То есть, в Украине есть возможность заработать больше, не надо ехать за границу", - говорится в сообщении.

В ОГА рассказали, что фермерское хозяйство "Нежин Агроинвест" специализируется на ягодоводстве с использованием полного цикла производства: от выращивания саженцев, рассады и ягод (малины, клубники, облепихи) - до заморозки и продажи готовой продукции. На рынке работает с 2014 года, входит в топ 4 среди 90 украинских производителей ягод. Продукцию реализует исключительно на экспорт. Причина - низкий спрос на замороженную ягоду в отечественных рестораторов. Среди иностранных партнеров - Голландия, Польша, Германия.

За средства государственной поддержки, полученные в 2018 году, ФХ "Нежин Агроинвест" приобрело холодильное оборудование и имеет единственный в северном регионе Украины завод шоковой заморозки свежих ягод, фруктов и овощей.

В 2019 году предприятие реализовало более 800 т замороженной продукции. Из них 75% - это были ягоды собственного производства, остальные - приобретенные у мелких фермеров.

В дальнейших планах "Нежин Агроинвеста" - развитие сельскохозяйственной кооперации, автоматизация процессов выращивания качественного посадочного садово-ягодного материала, которым будут обеспечиваться также аграрии.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сообщал, что правительство Украины не может гарантировать украинским рабочим европейский уровень зарплат, но постарается сделать процесс трудоустройства за рубежом максимально организованным. Дя этого правительством готовится пакет условий для заинтересованных в украинских заробитчанах.

Как сообщалось, переговоры о приезде украинцев на сезонные работы уже ведут представители нескольких стран, среди них - Израиль, Финляндия, Австрия, Германия и страны, граничащие с Украиной.