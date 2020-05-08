Буславец: Цены на электроэнергию для населения в этом году меняться не будут

Новости Бизнеса:По словам и.о. министра энергетики, в 2020 году стоимость электроэнергии для населения не изменится.

Цена электрической энергии для населения в этом году не будет меняться, бытовые потребители продолжат получать электричество по фиксированному тарифу.

Об этом во время онлайн трансляции совещания о выполнении поручений Антикризисного энергетического штаба сказала и.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

”Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене”, – сказала она.

По ее словам, правительство также рассматривает комплексные решения для преодоления кризиса в отрасли, чтобы не допустить резкого роста электротарифов для промышленных потребителей.

"Для того, чтобы не допустить резкого повышения цены электроэнергии для нашей промышленности, конечно, мы будет делать все для того, чтобы как последнюю меру оставить тариф НЭК "Укрэнерго", который платится всеми потребителями промышленности", - пояснила она.

Как сообщалось, 5 мая Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), презентовала два сценария выхода из кризиса долгов на рынке электрической энергии. Оба они предусматривали повышение тарифов на электроэнергию для населения. Но согласно 1 варианту – с 1 января 2021 года, а по 2 варианту – с 1 июля 2020 года. Предлагалось отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, что позволит собирать с рынка дополнительно 12 млрд грн в год.

Ранее украинская трубно-колесная компания "Интерпайп" заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленных в интересах частного монополиста.

Заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский сообщал, что из-за остановки работы некоторых атомных блоков и повышения максимальной цены продажи электроэнергии из возобновляемых источников на рынке, цена на электроэнергию для промышленности в выходные выросла на 46%, до 1297 грн за МВт-ч.

Справка. В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.