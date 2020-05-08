В Украине снизилась цена импортного газа

Новости Бизнеса:Средняя цена импортного газа в Украине в апреле снизилась на 20% и составила 122,55 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в апреле 2020 года составила 122,55 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 20,2% меньше, чем в марте 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 апреля 2020 года, которая составляет 3318,6 грн, или 122,55 долл., за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2020 года средняя цена импортного газа в Украине составила 153,65 долл. за 1 тыс. куб. м.