В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд

Новости Бизнеса:В Украине направили еще 4,7 миллиарда гривень на выплату пенсий мая.

Пенсионный фонд Украины направил еще 4,7 миллиарда гривень на выплату пенсий мая.

Об этом информируют на странице ПФУ в Facebook.

"08 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая. На пенсионные выплаты направлено 4,7 миллиарда гривень. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,3 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

В ПФУ напоминают, что выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Пенсию зачислят на счет в банке, а тем, кто избрал АО "Укрпочта", пенсии почтальоны доставят домой.