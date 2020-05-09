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Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд

Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
20:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Украина поставила новый рекорд по экспорту зерна.

Украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина, и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 51,47 млн тонн зерна, что на 8,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 95% от прогноза по экспорту.

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 19,2 млн тонн, ячменя - 4,7 млн тонн, кукурузы - 26,8 млн тонн, ржи - 8,2 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 299,7 тыс. тонн, что на 51,7 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

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Как сообщалось ранее, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки.

Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 млн тонн.

Экспорт зерновых из Украины в 2018-2019 МГ составил 49,7 миллиона тонн, что является рекордом за всю историю независимости государства. Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 миллиона тонн.

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Все по теме:

Экспорт, Зерновые, Кукуруза, Пшеница, Ячмень, Минэкономики.
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