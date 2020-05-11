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Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах

Кризис в энергетике: Буславец рассказала о причинах
21:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Для стабилизации ситуации в энергетике Украины Минэкоэнерго представило план из 20 антикризисных мер.

Энергетическая отрасль в Украине на данный момент финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована, и для стабилизации ситуации в энергетике Минэкоэнерго представило план из 20 антикризисных мер. Об этом заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, перечислив предпосылки нынешнего кризиса, передает Минэкоэнерго.

"Украинская энергетика сегодня переживает один из крупнейших кризисов, которые были у нас в Украине за всю историю. В чем это проявляется? У нас на сегодня энергетическая отрасль финансово, топливно и экономически полностью разбалансирована. Срочное решение системных проблем является вопросом национальной безопасности. Могу сказать, что простых решений не будет, к сожалению", - отметила она в эфире одного из телеканалов, комментируя нынешний кризис в энергетике, его причины и последствия.

На уточняющий вопрос, есть ли этот кризис результатом каких-то специфических украинских проблем или того, что сейчас происходит во всем мире, Буславец отметила: "К сожалению, наложилась и наша украинская специфика, и экономический кризис, и пандемия, которую переживает сегодня весь мир".

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"О чем идет речь: с 1 июля 2019 года в нашей стране начала работу новая модель рынка электроэнергии. И в первые месяцы все было нормально: были приняты меры, чтобы не произошло резкого повышения цен на электрическую энергию для потребителей. Были установлены так называемые прайскепы - то есть ограничения на рынке электрической энергии, которые были рассчитаны национальным регулятором... Но, к сожалению, с сентября прошлого года начались некоторые административные вмешательства в этот рынок", - рассказала и.о. министра.

По ее словам, "вмешивались и через изменения в законы, и через постановления Кабинета министров, и через постановления нашего регулятора". "Устанавливались так называемые ограничения на эти прайскепы. Прайскепы - это ограничение цены на рынке электрической энергии для того, чтобы предотвратить значительный рост цены на электрическую энергию для конечного потребителя вследствие открытия нового рынка", - пояснила Буславец.

"После этих вмешательств произошло искажение ценообразования на рынке - искусственное снижение цены на электроэнергию до уровня ниже себестоимости ее производства. Кроме того, с сентября прошлого года был открыт импорт электроэнергии из Беларуси и России по двусторонним договорам, что привело к тому, шо наша угольная промышленность потеряла рынок сбыта своей продукции", - продолжала чиновница, добавив, что "нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн отечественного угля, нам это стоило 5 млрд гривен".

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По ее словам, перед энергокомпаниями при этом накопились значительные долги.

Говоря о том, как выходить из кризиса, Буславец отметила: "У нас уже работает более недели Антикризисный штаб при Кабинете министров, который возглавляет Премьер-министр Денис Шимгаль. Мы провели уже первое заседание, на котором Минэкоэнерго представило план антикризисных мер. Он состоит с 20 мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в энергетике".

Как сообщалось, украинцев заверили, что сокращение профицита производства электроэнергии не повлияет на ее цену.

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Кризис, Финансы, Коронавирус.
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