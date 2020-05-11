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Вадим Пристайко: производители ждут пересмотра условий Соглашения об ассоциации с ЕС

Вадим Пристайко: производители ждут пересмотра условий Соглашения об ассоциации с ЕС
22:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:У Украины сейчас очень удачный момент для пересмотра условий Соглашения об ассоциации с ЕС и углубления сотрудничества с европейскими странами.

Для Украины сейчас очень удачный момент для пересмотра условий Соглашения об ассоциации с ЕС и углубления сотрудничества с европейскими странами.

Об этом рассказал в интервью DW вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим (условия Соглашения, - ред.)", - отметил Пристайко.

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Кроме того, по его словам, есть и другие направления, над которыми работают чиновники. В частности, речь идет о цифровом рыноке, взаимодействии в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны. Все эти вопросы продвигают одновременно, заверил Пристайко, однако в некоторых прогресс наблюдается больше, в некоторых – меньше.

По мнению вицепремьера, сейчас крайне актуально снятия роуминговых ограничений или "промышленный безвиз", чтобы украинские товары, которые приходят на европейские рынки, не должны были проходить сертификацию.

Отвечая на вопрос есть ли риск невыполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, Пристайко отметил: "Риска неисполнения нет. Есть риск того, что мы не сможем достичь того, что мы хотим, то есть у нас амбиций гораздо больше, чем реальность".

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Украина, ЕС, Финансы.
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