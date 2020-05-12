Скачать
Вторник, 12.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Дефолта в Украине не будет
Шмыгаль: Дефолта в Украине не будет
Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт
Поезда, маршрутки и метро: когда в Украине запустят транспорт
Зозуля получил медаль за помощь украинской армии
Зозуля получил медаль за помощь украинской армии
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 мая

Цены на нефть слабо поднимаются

Цены на нефть слабо поднимаются
11:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Цены на нефть повысились во вторник на обещании Саудовской Аравии углубить сокращение производства в июне.

Цены на нефть слабо поднимаются 12 мая после падения по итогам предыдущей сессии, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $29,78 за баррель, что на $0,15 (0,51%) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,28 (1,16%) - до $24,42 за баррель.

Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) на сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках соглашения ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства. Несмотря на то, что действия Саудовской Аравии должны подтолкнуть другие страны к дополнительному сокращению добычи, сами по себе они указывают на сохранение низкого спроса на нефть в мире, говорится в обзоре AxiCorp.

Черное золото: стоимость нефти Brent превысила $32 за баррель

Однако в связи с новыми вспышками коронавируса, в том числе в Китае и Южной Корее, рынок опасается второй волны COVID-19 и восстановления глобальных блокировок.

Данные о том, что апрельские цены производителей в Китае упали самыми быстрыми темпами за последние четыре года, также добавили беспокойства инвесторам, поскольку это показало слабый промышленный спрос.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 29,71 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 29,99 доллара за баррель, что на 36 центов ниже уровня закрытия торгов ($29,63).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Государственные похороны": в сети состоялась премьера документалки Сергея Лозницы о смерти Сталина (Видео)
02 "Какие глаза": Надя Дорофеева поразила поклонников (Фото)
03 Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
04 Глобальное потепление: рост уровня Мирового океана неотвратим
05 Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: После снятия карантина в странах наблюдают всплеск заболеваемости
ВОЗ: После снятия карантина фиксируют всплеск COVID-19
В Киеве начинается ослабление карантина: что заработает с 12 мая
В Киеве начинается ослабление карантина: что заработает с 12 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 12 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ
Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь