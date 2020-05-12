Новости Бизнеса:Цены на нефть повысились во вторник на обещании Саудовской Аравии углубить сокращение производства в июне.

Цены на нефть слабо поднимаются 12 мая после падения по итогам предыдущей сессии, несмотря на информацию о планах дополнительного сокращения добычи нефти Саудовской Аравией и некоторыми другими странами ОПЕК. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $29,78 за баррель, что на $0,15 (0,51%) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,28 (1,16%) - до $24,42 за баррель.

Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей (б/с) на сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках соглашения ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравией составит 4,8 млн б/с. Кроме того, Saudi Aramco поручено изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже 8,492 млн б/с по договоренности с клиентами.

ОАЭ и Кувейт поддержали Саудовскую Аравию, также объявив о планах дополнительного снижения производства. Несмотря на то, что действия Саудовской Аравии должны подтолкнуть другие страны к дополнительному сокращению добычи, сами по себе они указывают на сохранение низкого спроса на нефть в мире, говорится в обзоре AxiCorp.

Однако в связи с новыми вспышками коронавируса, в том числе в Китае и Южной Корее, рынок опасается второй волны COVID-19 и восстановления глобальных блокировок.

Данные о том, что апрельские цены производителей в Китае упали самыми быстрыми темпами за последние четыре года, также добавили беспокойства инвесторам, поскольку это показало слабый промышленный спрос.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 29,71 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 29,99 доллара за баррель, что на 36 центов ниже уровня закрытия торгов ($29,63).