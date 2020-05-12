В Украине продолжает дешеветь бензин

Новости Бизнеса:Согласно данным АМКУ, бензин в апреле в Украине подешевел на 2 гривни за литр.

В течение апреля 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал снижение розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо до 2 гривен за литр.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"В течение апреля 2020 года Антимонопольный комитет зафиксировал снижение розничных цен на бензин А-95 и дизельное топливо до 2 гривень за литр. Благодаря этому средняя стоимость одного литра 95-го бензина с начала года потеряла 5,33 грн, или 19,5%, а дизтопливо подешевело на 5,41 грн/л (-20,2 %)", - говорится в сообщении.

Следовательно, по состоянию на 8 мая 2020 года бензин марки А-95 можно было приобрести по цене от 17,45 грн/л (бренд "Авантаж7") до 25,99 грн/л (бренд "SOCAR"). Цены на дизель колебались от 16,70 грн/л (бренд "Фактор") до 24,99 грн/л (бренд "SOCAR").

"Своевременное реагирование Комитета на ситуацию на рынке горючего, а также работа, проведенная с ключевыми игроками этого рынка, дают положительные результаты, которые отражаются на стелах АЗС. Мы видим динамику цен на мировых рынках и видим как удешевление доходит до конечного потребителя в Украине. Рынок топлива является одним из ключевых для АМКУ с 2016 года и находится под особым контролем. Поэтому мы и в дальнейшем продолжим следить за ситуацией", - отметил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

В декабре 2019 года АМКУ дал основным игрокам рынка топлива рекомендации по установлению розничных цен на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке. Рекомендации получили ООО "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), ООО "ОККО-РИТЕЙЛ" (бренд ОККО), ПАО "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), ПИИ "АМИК Украина" (бренд AMIC Energy), ООО "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), ЧП "Укрпалетсистем" (бренд UPG), ООО "ГЛУСКО Ритейл" (бренд GLUSCO). Предоставление рекомендаций было обусловлено несоответствием цен на АЗС факторам, влияющих на их формирование.