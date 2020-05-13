Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
Шмыгаль о ценах на электроэнергию: У нас открытый рынок
В ЕС прогнозируют мировую политическую дестабилизацию
В ЕС прогнозируют мировую политическую дестабилизацию
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Футболисты Шахтера сдали тесты на коронавирус
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)
Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)

Премьер о трансформации угольных регионов: Есть договоренности со Всемирным банком и ФРГ

Премьер о трансформации угольных регионов: Есть договоренности со Всемирным банком и ФРГ
01:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Всемирный банк и Германия помогут Украине в трансформации угольной отрасли.

Всемирный банк и Германия окажут Украине экспертную и финансовую помощь в реализации проекта справедливой трансформации угольных регионов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Есть договоренности с Всемирным банком относительно продвижения проекта… Сегодня была виртуальная встреча с госпожой Меркель (канцлер Германии – ред.). Она пообещала, что Германия готова подключиться и помочь нам сделать, например, пилотный проект… Мы будем реализовывать эти проекты при поддержке опытных международных экспертов, которые этот путь уже прошли", – сказал Шмыгаль на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером.

По его словам, речь идет о развитии шахт, содержании социальной инфраструктуры, правильном подходе к консервации шахт, которые полностью исчерпали свой ресурс.

В Украине не планируют поднимать тарифы на электричество

"Этот проект критически важен для Украины, где уже часть государственных шахт подходит к завершению срока эксплуатации. Нам необходимо позаботиться, где будут работать дети шахтеров и как будет работать социальная сфера", – подчеркнул премьер.

Он также отметил, что проект трансформации угольной отрасли "уже в работе" и является долгосрочным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Всемирный банк, Реформы, Угольная отрасль, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 COVID-19 в Италии: суточное количество заражений выросло
04 "Это самый горячий мужчина на свете": Джейсон Момоа с голым торсом показал, как нужно метать топоры (Фото, Видео)
05 Где взять витамин D, когда он так нужен в условиях самоизоляции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве открываются рынки: список
В Киеве открываются рынки: список
Криклий: Концессия порта &quot;Херсон&quot; окончательно разблокирована
Криклий: Концессия порта "Херсон" окончательно разблокирована
В &quot;Дию&quot; добавили автогражданку
В "Дию" добавили автогражданку
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)
Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь