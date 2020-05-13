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Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе

Степанов: Выплаты медикам за апрель начнутся на этой неделе
10:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе.

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что на этой неделе все медицинские работники, работающие с больными COVID-19, получат доплаты за март и начнут получать доплаты за апрель.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

”У нас есть две части: завершение выплат за март и выплаты за апрель. Что касается марта, то большинство областей уже выплатили в полном объеме, согласно тем справкам, которые они подали. Справки составлялись следующим образом: в зависимости от количества больных, которые были в марте, все председатели ОГА составили списки больниц, в которых лечились эти больные, а также списки медработников экстренной помощи. Согласно этим спискам и были рассчитаны суммы. Возникли определенные бюрократические коллизии, требующие урегулирования, особенно в тех областях, где выплаты были осуществлены не в полном объеме. Мы думаем, что этот вопрос будет решен в ближайшие дни”, - сказал министр.

По словам Степанова, в связи с поздним внесением изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год затянулся процесс выплат доплат медработникам за апрель.

Он уточнил, что Национальная служба здоровья получила все средства на выплату, идет процесс заключения договоров непосредственно с больницами для перечисления доплат.

”И после заключения договоров НСЗУ начинает перечислять эти средства, и дальше они должны быть выплачены всем медицинским работникам. Я требую от Национальной службы здоровья быстрее заключить соглашения. Также обратился к председателям ОГА, чтобы они со своей стороны работали в срочном режиме с главными врачами больниц. Очень надеюсь, что уже на этой неделе пойдут все эти средства и хотя бы начнется этот процесс и наши медицинские работники начнут получать повышенную заработную плату за апрель. в дальнейшем у нас уже никаких сбоев не предвидится, потому что дальше за май этот процесс уже будет происходить автоматически от НСЗУ”, - уточнил Степанов.

Он напомнил, что в тарифах на лечение COVID-19 заложена выплата зарплаты в 300% в полном объеме.

По словам Степанова, в общей сложности на лечение больных COVID-19 предусмотрено 15,8 млрд грн, в которые входит и повышенная зарплата медикам.

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Минздрав, Врачи, Медики, Коронавирус, Covid-19.
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