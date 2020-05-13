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Премьер назвал сроки получения транша от МВФ

Премьер назвал сроки получения транша от МВФ
11:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Бизнеса:Премьер Украины надеется на получение от МВФ 1-го транша по новой программе к концу мая.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что до конца мая Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом относительно новой программы сотрудничества и получит первый транш по ней. Об этом он заявил на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Сегодня мы находимся на этапе, близком к подписанию меморандума и получению первого транша, так, как и оговаривалось, что даст нам возможность избежать финансовых проблем. Надеемся, что до конца мая мы выйдем на подписание документов и получение средств", - сказал он.

Премьер добавил, что переговоры с Фондом пока продолжаются.

Как сообщалось, правительство Украины ожидает завершения переговоров с МВФ до 15 мая.

Шмыгаль: Дефолта в Украине не будет

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс ранее заявлял, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл., о которой договорились в декабре 2019 года.

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Верховная Рада, МВФ, Кабмин, Транш МВФ, Денис Шмыгаль.
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