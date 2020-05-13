ЕБРР: Экономика Украины упадет на 4,5%

Новости Бизнеса:Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% с последующим ростом в 2021 году на 5%.

В этом году ВВП Украины может снизиться на 4,5% из-за тяжелых последствий пандемии коронавируса (COVID-19). Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

"Ожидается, что экономика снизится на 4,5% в 2020, но вырастет на 5% в 2021 году", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков банка, падение ВВП в Украине в этом году является результатом ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Эти факторы уже негативно сказались на секторах производства и услуг в Украине.

Ранее Минфин сообщил, что благодаря подписанию соглашения между Национальным банком Украины и Европейским банком реконструкции и развития предприниматели смогут брать кредиты ЕБРР в гривне.