ЕБРР: Экономика Украины упадет на 4,5%

В этом году ВВП Украины может снизиться на 4,5% из-за тяжелых последствий пандемии коронавируса (COVID-19). Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.
"Ожидается, что экономика снизится на 4,5% в 2020, но вырастет на 5% в 2021 году", - говорится в сообщении.
По мнению аналитиков банка, падение ВВП в Украине в этом году является результатом ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.
Эти факторы уже негативно сказались на секторах производства и услуг в Украине.
Ранее Минфин сообщил, что благодаря подписанию соглашения между Национальным банком Украины и Европейским банком реконструкции и развития предприниматели смогут брать кредиты ЕБРР в гривне.