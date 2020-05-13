ЕСВ для самозанятых лиц: в Раде отменили уплату

Верховная Рада Украины приняла закон, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.
Как передает корреспондент, за принятие во втором чтении законопроекта №2166 "О внесении изменений в закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) проголосовал 321 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк, данный документ совершенствует нынешние нормы и не допускает двойной уплаты ЕСВ физлицами-предпринимателями, которые одновременно числятся как самозанятые лица.
"Данный документ разработан с целью усовершенствования законодательства относительно начисления уплаты ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, устранения проявлений дискриминации плательщиков и прекращения несправедливой уплаты самозанятыми лицами ЕСВ, в случае если ими не получены доходы от их деятельности, и штрафных санкций за его неуплату", - добавил Петруняк.
При этом самозанятые лица, не получающие доход, смогут не уплачивать ЕСВ, однако за этот период им не будет насчитываться трудовой стаж и пенсионные выплаты.
Также, согласно пояснительной записке к документу, льгота по уплате ЕСВ будет применяться для пенсионеров, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.
Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.