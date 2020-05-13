ЕСВ для самозанятых лиц: в Раде отменили уплату

Новости Бизнеса:При этом трудовой стаж и пенсионные выплаты таким лицам начисляться не будут.

Верховная Рада Украины приняла закон, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.

Как передает корреспондент, за принятие во втором чтении законопроекта №2166 "О внесении изменений в закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) проголосовал 321 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк, данный документ совершенствует нынешние нормы и не допускает двойной уплаты ЕСВ физлицами-предпринимателями, которые одновременно числятся как самозанятые лица.

"Данный документ разработан с целью усовершенствования законодательства относительно начисления уплаты ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, устранения проявлений дискриминации плательщиков и прекращения несправедливой уплаты самозанятыми лицами ЕСВ, в случае если ими не получены доходы от их деятельности, и штрафных санкций за его неуплату", - добавил Петруняк.

При этом самозанятые лица, не получающие доход, смогут не уплачивать ЕСВ, однако за этот период им не будет насчитываться трудовой стаж и пенсионные выплаты.

Также, согласно пояснительной записке к документу, льгота по уплате ЕСВ будет применяться для пенсионеров, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Как сообщалось, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет уплату единого социального взноса (ЕСВ) для самозанятых лиц.