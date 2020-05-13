Скачать
Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ослабления ограничений: Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек
Ослабления ограничений: Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек
ВНО 2020: в Минобразования назвали условия проведения
ВНО 2020: в Минобразования назвали условия проведения
Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
Рома начала переговоры по трансферу форварда Шахтера
Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной
Тодоренко: Прежде я не чувствовала себя настолько полезной

Шмыгаль: правительство дополнительно финансово поддержит аграриев

Шмыгаль: правительство дополнительно финансово поддержит аграриев
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:В Украине власти расширили круг предпринимателей агропромышленного комплекса, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по кредитам.

Правительство расширило круг предпринимателей агропромышленного комплекса, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Тelegram-канале.

"Правительство понимает, что в условиях коронакризиса украинские аграрии нуждаются в дополнительной финансовой помощи, в том числе для проведения весенне-полевых работ. На сегодняшнем заседании Кабмина расширили круг предпринимателей АПК, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам. Предполагается, что для реализации этих целей будет направлено 1,2 млрд грн бюджетных средств", - написал Шмыгаль.

Финансовая помощь: Украина может получить первый транш МВФ в размере $1,75 млрд до конца мая

По его информации, это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на агропромышленные предприятия.

"Как следствие, аграрии смогут за счет уменьшения затрат на производство снизить стоимость реализованной продукции", - подытожил премьер-министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Кабмин, Аграрии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
02 Неприятный запах изо рта: о каких болезнях можно говорить
03 Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает
04 В Украине за сутки подтвердили еще 402 случая заражения COVID-19
05 Что Ваши носки могут поведать о Вашем характере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине раньше времени разрешили экспорт этилового спирта
В Кабмине разрешили экспорт этилового спирта
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
В Украине заработали 640 продуктовых рынков
Карта коронавируса в Украине и мире 13 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Сериал &quot;Комната 104&quot; не получит продолжения
Сериал "Комната 104" не получит продолжения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь