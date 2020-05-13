Шмыгаль: правительство дополнительно финансово поддержит аграриев

Новости Бизнеса:В Украине власти расширили круг предпринимателей агропромышленного комплекса, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по кредитам.

Правительство расширило круг предпринимателей агропромышленного комплекса, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Тelegram-канале.

"Правительство понимает, что в условиях коронакризиса украинские аграрии нуждаются в дополнительной финансовой помощи, в том числе для проведения весенне-полевых работ. На сегодняшнем заседании Кабмина расширили круг предпринимателей АПК, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам. Предполагается, что для реализации этих целей будет направлено 1,2 млрд грн бюджетных средств", - написал Шмыгаль.

По его информации, это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на агропромышленные предприятия.

"Как следствие, аграрии смогут за счет уменьшения затрат на производство снизить стоимость реализованной продукции", - подытожил премьер-министр.