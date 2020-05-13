НБУ: чистые международные резервы Нацбанка выросли до $16,8 млрд

Новости Бизнеса:С начала года чистые резервы выросли на 6,7%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины за апрель 2020 года выросли на 4,8% - до 16,845 миллиарда долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы выросли на 6,7%.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая текущего года, по предварительным данным, составили 25,695 миллиарда долларов, что на 3,1% выше показателя месяцем ранее.

Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.