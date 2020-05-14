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Оптимизация работы с клиентами: НБУ запустил мобильное приложение

Оптимизация работы с клиентами: НБУ запустил мобильное приложение
15:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости Бизнеса:В НБУ создал мобильное приложение, которое позволяет сэкономить время как клиенту, так и работникам.

Национальный банк Украины создал мобильное приложение, которое позволяет считывать информацию о клиенте с биометрических документов, что позволит сэкономить время как клиенту, так и работникам.

Об этом сообщает НБУ.

"Национальный банк разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов. Скачав приложение на смартфон, можно бесконтактно, быстро и просто считать всю информацию, необходимую для идентификации клиента с его ID-карты или биометрического загранпаспорта гражданина Украины. Использование в банковских отделениях этого приложения и его интеграция с компьютерными системами банка облегчит жизнь банкам и их клиентам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что банкам нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов. Интегрировав это приложение в свою it-сеть, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах. А клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации.

Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки.

"Пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore. В перспективе Национальный банк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play", - сообщили в НБУ.

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Как сообщалось, Национальный банк поддерживает украинские банки в период экономического кризиса из-за коронавируса - упростил банкам доступ к финансированию, увеличил срок предоставления кредитов и начал принимать муниципальные облигации.

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НБУ, Украина, Нацбанк.
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