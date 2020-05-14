Украинские АЗС подняли цены на автогаз

Новости Бизнеса:А Украине ряд сетей АЗС увеличили цены на автогаз на 10-30 копеек за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 13 по 14 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС OKKO и WOG автогаз подорожал на 30 копеек за литр - до 8,88-8,89 грн.

В запорожской сети ZOG цену подняли на 10 копеек за литр - до 8,39 грн, харьковской U.GO (АО «Укргазвыдобування») – на 22 копеек за литр, до 8,2 грн. На 10-20 копеек за литр цену повысили на станциях «БРСМ-Нафта» и motto в Киеве - до 7,88-7,99 грн.

Как сообщалось, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.