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Украинские АЗС подняли цены на автогаз

Украинские АЗС подняли цены на автогаз
20:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:А Украине ряд сетей АЗС увеличили цены на автогаз на 10-30 копеек за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 13 по 14 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 копеек за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС OKKO и WOG автогаз подорожал на 30 копеек за литр - до 8,88-8,89 грн.

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В запорожской сети ZOG цену подняли на 10 копеек за литр - до 8,39 грн, харьковской U.GO (АО «Укргазвыдобування») – на 22 копеек за литр, до 8,2 грн. На 10-20 копеек за литр цену повысили на станциях «БРСМ-Нафта» и motto в Киеве - до 7,88-7,99 грн.

Как сообщалось, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 млн тонн.

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Газ, Украина, Цены, Автогаз.
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