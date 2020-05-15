США передали Украине помощь в сфере безопасности на $25 млн

Новости Бизнеса:США передали Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму 25 млн долларов для использования в зоне Операции объединенных сил.

США в рамках помощи в области безопасности передали Украине устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование совокупной стоимостью более $25 млн для использования в зоне проведения Операции Объединенных сил, сообщило посольство США.

"Несмотря на Covid-19, мы продолжаем оказывать Украине помощь в области безопасности! На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 млн для использования в зоне ООС", - говорится в сообщении посольства на Twitter в пятницу.

Также в посольстве подчеркнули, что США стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.