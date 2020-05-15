Доступные кредиты 5-7-9%: к программе присоединились еще два банка

Новости Бизнеса:В Минфине заявили что к программе "Доступные кредиты" присоединились еще два банка

К программе "Доступные кредиты 5-7-9%" присоединились еще два банка – Райффайзен Банк Аваль и ТАСКомбанк.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Воспользоваться Государственной программой поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%" отныне могут клиенты Райффайзен Банк Аваль и ТАСКомбанк. Соответствующие договоры о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства были подписаны вчера – 14 мая", - говорится в сообщении.

Поэтому теперь участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" принимают уже 9 банков. Четыре государственных – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. И пять коммерческих – вышеупомянутые Райффазен Банк Аваль и ТАСКомбанк, а также Альянс банк, Банк Львов и ПУМБ.

Как известно, государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена по инициативе Президента Украины с целью упрощения доступа микро - и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Контроль за реализацией программы возложен на Фонд развития предпринимательства (ФРП).

ФРП является правопреемником всех прав и обязательств Немецко-Украинского фонда. Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства осуществляет поддержку программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в части образовательных программ для предпринимателей, которые хотят стать участниками программы.