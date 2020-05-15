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Украина продолжает бить собственный рекорд экспорта зерна

Украина продолжает бить собственный рекорд экспорта зерна
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 52,5 млн тонн зерновых.

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 15 мая 2020 года экспортировала 52,46 млн тонн зерновых и зернобобовых против 50 млн тонн за весь 2018/2019 МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 19,68 млн тонн пшеницы, 27,31 млн тонн кукурузы и 4,78 млн тонн ячменя.

По состоянию на 15 мая текущего года экспортировано также 306,3 тыс. тонн муки.

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Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

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Экспорт, Зерновые, Урожай, Минагропрод.
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