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Финансирование на $135 млн: Минздрав подписал соглашение с Всемирным банком

Финансирование на $135 млн: Минздрав подписал соглашение с Всемирным банком
20:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Минздрав Украины в пятницу подписал соглашение на получение средств в размере $135 млн от Всемирного банка.

Министерство здравоохранения Украины в пятницу подписало соглашение на получение средств в размере $135 млн от Всемирного банка на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", сообщило Министерство финансов на своей странице в Facebook.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) отметили, что $35 млн из этой суммы будет направлено на меры по усилению защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19.

Остальные средства пойдут на осуществление реформы системы здравоохранения, усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также укрепление потенциала НСЗУ.

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Ранее Всемирный банк указывал, что это дополнительное финансирование поможет Украине в обновлении примерно 40 отделений экстренной медицинской помощи и инсультных отделений. По словам и.о. директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Алекса Кремера, пациенты смогут выбирать любую больницу в Украине, и их расходы на хирургическое вмешательство будут покрываться из государственного бюджета.

ВБ напомнил, что в рамках действующего проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" с начальной суммой инвестиций $215 млн оказывается помощь в восстановлении городских больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупке современного оборудования и улучшении качества медицинских услуг. Средства были направлены на поддержку реформ в секторе здравоохранения, улучшение предоставления услуг (в частности, реформу первичного и вторичного звеньев, раннюю диагностику и лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), а также повышение эффективности системы здравоохранения в целом.

Как сообщалось, этот проект совет директоров ВБ одобрил 27 апреля этого года, а спустя нескольок дней он также утвердил дополнительное финансирование Украине в размере $150 млн в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода, потребность в которой возросла из-за пандемии COVID-19. Из этой суммы $50 млн также будут направлены на мероприятия по борьбе с распространением пандемии COVID-19.

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Украина, Всемирный банк, Минздрав, Финансы.
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