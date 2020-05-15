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Экспорт товаров из Украины сократился на 0,2%

Экспорт товаров из Украины сократился на 0,2%
23:39 Пт, 15 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Экспорт товаров из Украины в первом квартале 2020 года снизился.

В первом квартале 2020 года экспорт товаров из Украины сократился по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на 0,2%, до 12,2 млрд долл., импорт - на 3,4%, до 13,3 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"В первом квартале 2020 года экспорт товаров составил 12251,0 млн долл. США, или 99,8% по сравнению с I кварталом 2019 года, импорт - 13310,2 млн долл., или 96,6%. Отрицательное сальдо составило 1059, 2 млн долл. (в I квартале 2019 года отрицательное - 1503,8 млн долл.)", - говорится в сообщении.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (в первом квартале в прошлом году - 0,89).

Отмечается, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 213 стран мира.

В Госстате также предоставили информацию о внешней торговле товарами с Европейским Союзом.

Так, в январе-марте 2020 года на страны ЕС приходилось 39,1% украинского экспорта товаров (на 4788 млн долл.) и 43,7% украинского импорта (на 5816 млн долл.).

При этом если экспорт товаров из Украины в ЕС в первом квартале 2020 года сократился на 8,6% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, то импорт товаров из ЕС в Украину продемонстрировал рост на 0,3%.

Напоминаем, в 2019 году экспорт товаров из Украины составил 50,06 млрд долларов (на 5,8% больше, чем в 2018 году), импорт - 60,78 млрд долларов (на 6,3% больше).

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Украина, Экспорт.
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