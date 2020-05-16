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Украина за два месяца экспортировала 421 тонну рыбного филе

Украина за два месяца экспортировала 421 тонну рыбного филе
02:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Украина экспортировала в Европу 421 тонну рыбного филе.

За два месяца Украина экспортировала 421 тонну свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

“По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-феврале 2020 нашим государством поставлено на внешние рынки 421 тонну свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего мяса рыб на 2,4 млн долл. США”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что крупнейшим покупателем украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе в денежном выражении стала Германия — 194 тонны на 1,2 млн долл. США (46% всего экспорта).

“Значительные поставки осуществлены в Данию (103 тонны на 498,1 тыс. долл. США), Нидерланды (36 тонн на 189,3 тыс. долл. США), Литву (30 тонн на 162,4 тыс. долл. США), Венгрию (21 тонна на 147,2 тыс. долл. США) и Польше (19,5 тонн в 111,7 тыс. долл. США)”, — отмечается в сообщении.

В разрезе товарных позиций всего за два месяца 2020 экспортировано такого свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в абсолютном выражении):

— трески — 103 283 кг на 498,1 тыс. долл. США; — лосося тихоокеанского (нерка, горбуша, кета, чавыча, кижуч, сима, форель Бива), атлантического и дунайского — 87 534 кг на 615,5 тыс. долл. США; — сома — 3116 кг на 22,8 тыс. долл. США; — тунца — 2000 кг на 26,8 тыс. долл. США.

Напомним, в январе Украина экспортировала 153 тонны рыбного филе, всего экспорта ушло также в Германию.

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Германия, Украина, Экспорт, Рыба.
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