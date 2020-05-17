"Коронавирусные" надбавки медикам: Степанов объяснил, когда больницам перечислят средства

Новости Бизнеса:Министр прокомментировал ситуацию с недофинансированием в Черновицкой области.

Медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и еще не получили надбавки, получат ее в ближайшее время. Для полного пересчета средств медучреждениям Украины нужно, чтобы были заключены договоры между НСЗУ и всеми медучреждениями.

Как сообщает ТСН, такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас НСЗУ продолжает заключать договора с нашими заведениями, по некоторым уже пошли средства, чтобы наши медработники получили повышенную заработную плату. Мы считаем, что на этой неделе все без исключения договоры будут заключены и все средства будут перечислены непосредственно медицинским учреждениям. По крайней мере, та задача и такое требование есть к НСЗУ, чтобы они максимально ускорили этот процесс и мы догнали то, что у нас получилось, задержку", - прокомментировал он.

Кроме того, Степанов прокомментировал ситуацию с недофинансированием в Черновицкой области. По его словам, в регионе действительно возникла нехватка финансов и 14 мая ОГА 14 мая обратилась с этими сложностями в Минздрав. Как утверждает министр, сейчас эта проблема решена, средства для выплаты надбакок медикам будут перечислены в понедельник, 18 мая.

Как сообщалось, 24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что много медработников не получили обещанные властью доплаты, Степанов заявил, что проблема возникла из-за действия областной власти.