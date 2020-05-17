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Как в Украине изменились цены на продукты

Как в Украине изменились цены на продукты
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:За последнюю неделю подешевела курятина на 3%, однако яйца I категории и свинина подорожали на 2% и 1% соответственно.

В Украине за последнюю неделю подешевела курятина на 3%, однако яйца I категории и свинина подорожали на 2% и 1% соответственно.

Об этом говорится в инфографике Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которую опубликовал заместитель министра Тарас Высоцкий в Facebook.

Также отмечается, что в Украине на 1% подорожала гречневая крупа. Кроме того, сообщается, что подешевели масло сливочное и сахар на 1%.

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По данным Минэкономики, по состоянию на 15 мая, по сравнению со средними ценами за прошедшую неделю, остались на том же уровне цены на пшеничный хлеб, пшеничную муку, масло подсолнечное, молоко.

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Украина, Кризис, Цены, Продукты, Карантин, Коронавирус.
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