Как в Украине изменились цены на продукты

Новости Бизнеса:За последнюю неделю подешевела курятина на 3%, однако яйца I категории и свинина подорожали на 2% и 1% соответственно.

В Украине за последнюю неделю подешевела курятина на 3%, однако яйца I категории и свинина подорожали на 2% и 1% соответственно.

Об этом говорится в инфографике Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которую опубликовал заместитель министра Тарас Высоцкий в Facebook.

Также отмечается, что в Украине на 1% подорожала гречневая крупа. Кроме того, сообщается, что подешевели масло сливочное и сахар на 1%.

По данным Минэкономики, по состоянию на 15 мая, по сравнению со средними ценами за прошедшую неделю, остались на том же уровне цены на пшеничный хлеб, пшеничную муку, масло подсолнечное, молоко.