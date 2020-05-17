Нестабильность на рынке нефти: ОПЕК сохраняет "осторожный оптимизм"

Новости Бизнеса:Глава ОПЕК считает, что в нефтяной сфере худшее уже позади.

В ОПЕК заявили, что худшее в нефтяной сфере уже позади и организация с оптимизмом смотрит на второе полугодие 2020 года.

Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

"В ОПЕК мы сохраняем осторожный оптимизм относительно того, что худшее уже позади. То, что мы видели в апреле, было экстраординарным, но члены группы (ОПЕК - ред.) приняли вызов", - отметил Баркиндо.

По его словам, ОПЕК планирует провести встречу в июне, где рассмотрят состояние мировой экономики и восстановления спроса на нефть. А также изучит варианты сокращения ее добычи.

Также он сообщил, что члены ОПЕК быстро внедряют необходимые сокращения.

Благодаря добровольному сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, США и других странах, общий объем мировых поставок в июне сократится на 17,2 млн баррелей в сутки.