Первый энергоблок Ривненской АЭС отключен от энергосети

Новости Бизнеса:На сегодняшнее утро на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков, за предыдущие сутки АЭС выработано 176,17 млн кВт-ч электроэнергии.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркулярных насосов, сообщила пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"18 мая 2020 года в 07:52 энергоблок №1 Ривненской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети в связи со срабатыванием автоматической защиты вследствие отключения главных циркуляционных насосов",- сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно международной шкале оценки ядерных событий INES, событие предварительно классифицировано уровнем "вне шкалы/0". Радиационное и противопожарное состояние на промплощадке не изменялось.

"За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2321 МВт. Из-за балансового ограничения энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) работает на мощности 56% от номинальной. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - отметили в компании.

По информации пресс-службы, за прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 55,7 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 955,6 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 7 млрд 811,3 млн кВт-ч электроэнергии.

Сообщается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Как сообщалось, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома" и работа на пониженной мощности еще 5 эноргоблоков.

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Справка.. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.