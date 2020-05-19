Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина: на Киевщине еще 54 рынка возобновили работу
Смягчение карантина: на Киевщине еще 54 рынка возобновили работу
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
Позволит сэкономить время: ИИ научили диагностировать травмы мозга
Позволит сэкономить время: ИИ научили диагностировать травмы мозга

Коммунальные платежи: украинцы сокращают долги ЖКХ

Коммунальные платежи: украинцы сокращают долги ЖКХ
18:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Долги населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте сократились до 66 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2020 года сократилась на 1,2% по сравнению с февралем 2020 года – до 65,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец марта задолженность населения по оплате за природный газ составила 27,3 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду – 22,3 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами – 4,7 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 5,0 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов – 0,9 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 5,7 миллиарда гривень.

Доступные кредиты: В Минфине рассказали, сколько кредитов выдали банки

В марте население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 16,3 миллиарда гривень (104% начисленных за этот период сумм).

"В марте 2020 года с населением было заключено 3,5 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 151,5 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 107,9 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

Сообщается также, что в марте задолженность населения Украины за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) выросла на 0,7% и составила 32,9 миллиарда гривень.

Майские пенсии: ПФУ направил на выплаты еще 1,6 млрд

Как сообщалось, на конец февраля 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 4,7% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

Задолженность населения по оплате за природный газ составляла 28,6 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду – 22,4 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами – 4,6 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 4,8 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов – 0,9 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии – 5,4 миллиарда гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЖКХ, Долги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
03 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
04 Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
05 В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 19 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая
В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары
В Минздраве рассказали, переносят ли COVID-19 мухи и комары
Просто грязь: лавоподобные потоки на Марсе оказались &quot;подделкой&quot;
Просто грязь: лавоподобные потоки на Марсе оказались "подделкой"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь