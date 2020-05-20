Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации (Онлайн)
Зеленский проводит пресс-конференцию в годовщину инаугурации (Онлайн)
Коронавирус в Украине: количество больных уменьшилось в 13 областях (Карта)
Коронавирус в Украине: количество больных уменьшилось в 13 областях (Карта)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 мая

В сентябре Украина откроет инвестиционный офис

В сентябре Украина откроет инвестиционный офис
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина откроет инвестофис в сентябре под руководством экс-главы правительства Аджарии Варшаломидзе.

Украина откроет инвестиционный офис в сентябре 2020 года под руководством экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентябре. Мы взяли туда руководителем г-на Варшаламидзе, который строил Батуми", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

В настоящее время офис претерпевает кадровые изменения, добавил президент.

"Мы приняли решение - один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже согласовал... там план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере $7 млн", - прокомментировал Зеленский.

Как отметил президент, законопроект об инвестнянях готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте.

"Что касается инвестиционной няни, кстати, мы там кое-что изменили, потому что сейчас нужно в мире бороться за инвестиции... Мы будем за них бороться - мы понизили планку", - указал он.

Зеленский добавил, что законопроект будет предусматривать назначение инвестняни для инвесторов, вложивших меньше $100 млн, о которых речь шла раньше. К тому же, отметил президент, этот инструмент будет доступен не только иностранным инвесторам, но и украинским.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Инвестофис, Аджарии Варшаломидзе, Инвестняни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
04 В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
05 Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
При каких условиях можно работать в офисе: рекомендации МОЗ
При каких условиях можно работать в офисе: рекомендации МОЗ
Зеленский объяснил, когда запустят межобластной транспорт
Зеленский объяснил, когда запустят межобластной транспорт
Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает
Свежий курс валют: доллар продолжает падать, евро дорожает
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь