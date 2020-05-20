В сентябре Украина откроет инвестиционный офис

Новости Бизнеса:Украина откроет инвестофис в сентябре под руководством экс-главы правительства Аджарии Варшаломидзе.

Украина откроет инвестиционный офис в сентябре 2020 года под руководством экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Я могу сказать об инвестиционном офисе, который мы откроем в конце сентябре. Мы взяли туда руководителем г-на Варшаламидзе, который строил Батуми", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

В настоящее время офис претерпевает кадровые изменения, добавил президент.

"Мы приняли решение - один отдельный прозрачный инвестиционный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже согласовал... там план на 18 месяцев быстрых инвестиций в размере $7 млн", - прокомментировал Зеленский.

Как отметил президент, законопроект об инвестнянях готов и в ближайшие дни будет зарегистрирован в парламенте.

"Что касается инвестиционной няни, кстати, мы там кое-что изменили, потому что сейчас нужно в мире бороться за инвестиции... Мы будем за них бороться - мы понизили планку", - указал он.

Зеленский добавил, что законопроект будет предусматривать назначение инвестняни для инвесторов, вложивших меньше $100 млн, о которых речь шла раньше. К тому же, отметил президент, этот инструмент будет доступен не только иностранным инвесторам, но и украинским.