Зеленский: 250 долларов - это маленькая зарплата, но не бедность

Новости Бизнеса:ЮНИСЕФ прогнозирует, что шесть миллионов украинцев могут оказаться за чертой бедности, но президент Зеленский не считает зарплату 5000 грн бедностью.

Президент Владимир Зеленский критически отреагировал на заявление ЮНИСЕФ, о 6 миллионах украинцев, которые могут оказаться за чертой бедности.

Об этом он сообщил во время брифинга для журналистов.

"У них (ЮНИСЕФ- ред.) - мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная (в хорошем смысле) информация об Украине.

...Кажется оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да - это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. В них $ 250 - это мизерные зарплаты. У нас - это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", - заявил гарант.

Президент подчеркнул, что в ближайшие месяцы премьер-министр Денис Шмыгаль должен показать программу увеличения минимальных зарплат