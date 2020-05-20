В Киеве могут повысить тарифы на воду еще на 19%

Новости Бизнеса:Киевводоканал предлагает повысить тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Компания "Киевводоканал" предлагает повысить тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей Киева еще на 19% с января 2021 года. Об этом говорится на сайте компании.

В частности, "Киевводоканал" предлагает установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева на 2021 год в размере 27,35 грн (с НДС) за 1 кубометр.

Из них 14,74 грн – за 1 куб. м водоснабжения и 12,61 грн – за водоотвод кубометра воды.

В компании напомнили, что в феврале 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен проект постановления о повышении тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 22,992 грн за 1 кубометр.

В том числе 13,44 грн составляет тариф на водоснабжение и 9,552 грн – на водоотвод кубометра воды.