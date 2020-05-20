Вопросы в сфере ЖКУ: ВР приняла за основу законопроект по урегулированию

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2458 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов Украины.
Так, законопроектом предусматриваются такие изменения в законодательство:
Как сообщалось, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором рассматривался вопрос защиты "Энергоатома" из-за убытков и ускорение рассмотрения законопроектов по антикризисным мерам.