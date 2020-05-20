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Рынок электроэнергии: ВР поддержала законопроект по погашению долгов

Рынок электроэнергии: ВР поддержала законопроект по погашению долгов
14:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: ВРУ

Новости Бизнеса:ВР приняла за основу законопроект по процедурам банкротства в отношении мер, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2390 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства в отношении мер, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Соответствующее решение поддержали 257 народных депутатов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является создание на государственном уровне условий для перехода к новой конкурентной модели рынка электроэнергии в Украине, в сроки, определенные ЗУ "О рынке электроэнергии", путем обеспечения своевременной реализации всех механизмов погашения задолженности, направленных на полное погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также обеспечение условий для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии.

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Как сообщалось, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором рассматривался вопрос защиты "Энергоатома" из-за убытков и ускорение рассмотрения законопроектов по антикризисным мерам.

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Украина, ВР, Электроэнергия, Рада.
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