Рынок электроэнергии: ВР поддержала законопроект по погашению долгов

Новости Бизнеса:ВР приняла за основу законопроект по процедурам банкротства в отношении мер, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2390 о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства в отношении мер, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Соответствующее решение поддержали 257 народных депутатов Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является создание на государственном уровне условий для перехода к новой конкурентной модели рынка электроэнергии в Украине, в сроки, определенные ЗУ "О рынке электроэнергии", путем обеспечения своевременной реализации всех механизмов погашения задолженности, направленных на полное погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также обеспечение условий для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии.

Как сообщалось, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание Антикризисного энергетического штаба, на котором рассматривался вопрос защиты "Энергоатома" из-за убытков и ускорение рассмотрения законопроектов по антикризисным мерам.