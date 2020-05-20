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Преодоления последствий пандемии: ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1.2 млрд

Преодоления последствий пандемии: ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1.2 млрд
15:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:В Совете ЕС одобрил предложение Европейской комиссии выделить Украине EUR1.2 млрд.

Совет ЕС одобрил предложение Европейской комиссии выделить Украине EUR1.2 млрд. макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято в среду по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС по вопросам туризма.

Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего Меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Далее Меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины, после чего Украина получит первый транш в размере EUR600 млн, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

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Ранее предложение Комиссии поддержал 15 мая Европейский парламент.

Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до EUR3 млрд помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит EUR180 млн, Босния и Герцеговина - EUR250 млн, Грузия - EUR150 млн, Иордания - EUR200 млн, Косово - EUR100 млн, Молдова - EUR100 млн, Черногория - EUR60 млн, Северная Македония - EUR160 млн, Тунис - EUR600 млн.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании". Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

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Украина, ЕС, Еврокомиссия, Евросоюз.
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