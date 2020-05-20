Меморандум с МВФ: Кабмин уполномочил Марченко к подписанию

Новости Бизнеса:Кабмин одобрил проект меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Кабинет министров одобрил проект меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) и проект письма о намерениях к МВФ.

Правительство уполномочило министра финансов Сергея Марченко подписать данный меморандум. Соответствующее решение правительство приняло на заседании.

"Достигнуто согласие с МВФ о начале новой программы для Украины stand-by сроком 18 месяцев общим объемом 5 млрд долларов. С учетом этого Украина должна направить на рассмотрение совета директоров МВФ письмо о намерениях правительства Украины и НБУ в Международный валютный фонд и меморандума о экономическо-финансовой политике. Подписывается президентом, премьер-министром, министром финансов и главой НБУ. Прошу уполномочить меня на подписание", - сказал Марченко.

Так, Кабмин уполномочил Марченко подписать письмо о намерениях к МВФ.

Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это решение касается только полномочий Марченко относительно письма.

Добавим, что согласно проекту письма, Украина получит первый транш в сумме 1,9 млрд долларов, которые пойдут в бюджет.

Как ранее сообщалось ранее, Украина может получить транш от Международного валютного фонда в течение нескольких десятков дней.