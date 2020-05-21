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Цены на нефть снова перешли к росту

Цены на нефть снова перешли к росту
11:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Цены на нефть выросли в четверг на фоне снижения запасов в США по итогам второй недели подряд и снижения предложения со стороны ОПЕК+ и других производителей.

Цены на нефть растут в четверг, 21 мая, поскольку снижение производства крупнейшими добывающими странами и неожиданное сокращение запасов в США, на прошлой неделе ослабили опасения по поводу избытка предложения. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $36,52 за баррель, что на $0,77 (2,15%) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX подорожали на $0,73 (2,18%) - до $34,22 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Таким образом, запасы в стране уменьшились по итогам второй недели подряд. Аналитики S & P Global Platts, в свою очередь, ожидали увеличения запасов нефти на 2,4 млн баррелей.

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Резервы бензина в Штатах за неделю выросли на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

Аналитик FXTM Лукман Отунуга отмечает, что в краткосрочной перспективе цены могут продолжить рост по мере ослабления карантинных мероприятий, введенных в связи со вспышкой коронавируса.

"Однако рост может быть прерван из-за обеспокоенности перспективами мировой экономики и новой напряженности в отношениях между США и Китаем", - добавил он.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 36,60 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 35,80 доллара за баррель, что на 5 центов выше уровня закрытия торгов ($35,75).

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Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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