Поддержка ферм и пасек: Кабмин потратит миллиард гривень

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14:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Правительство утвердило механизм выделения господдержки по развитию животноводства на 1 млрд грн.

Кабинет министров утвердил направления и механизмы предоставления государственной поддержки по развитию животноводства и переработке сельскохозяйственной продукции в объеме 1 млрд грн.

Решение было принято на заседании правительства в среду, передает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Среди прочего предлагается выделить 110 млн грн на поддержку пчеловодства в случае наличия 520 тысяч пчелосемей.

 

Ещё 250 млн грн выделяется на частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов. Это позволит возместить стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 000 доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20000 пчеломаток и 50 эмбрионов.

Еще 267 млн грн направят на частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов. Это позволит возместить стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году.

На погашение бюджетной кредиторской задолженности представителям отрасли животноводства предлагается направить 102,6 млн грн.

 

На компенсацию стоимости объектов, профинансированных за счет банковских кредитов, предлагается направить 106 млн грн. Это позволит возместить стоимость животноводческих объектов, строительство и реконструкция которых начата и осуществляется за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 годах.

На частичное возмещение стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна направят 266,9 млн грн. Речь идет о 30 объектах.

Как сообщалось, правительство полностью сохранило сумму государственной поддержки аграриев на 2020 год после внесения в бюджет изменений, необходимых для борьбы с распространением коронавируса в Украине. В частности, в бюджете заложены расходы в сумме 4 млрд грн по ключевым направлениям: животноводство, фермерство, садоводство, компенсация стоимости сельхозтехники и компенсация процентов по кредитам.

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Украина, Арго, Фермы.
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