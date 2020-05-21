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Исследование: сколько украинцев не имеют банковских счетов

Исследование: сколько украинцев не имеют банковских счетов
15:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Доля респондентов, которые хранят более половины своих средств в банке, выросла с 8% до 13%.

За последние 2 года 76% украинцев не имели никаких проблемных ситуаций во взаимодействии с банками.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного для Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) при поддержке Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в декабре 2019 года, которые сегодня обсуждались в ходе онлайн-круглого стола.

По данным исследования, доля опрошенных, которые хранят более половины своих средств в банке, выросла с 8% до 13%, а, следовательно, доверие к банкам постепенно восстанавливается. Важно, что фактор недоверия к банкам перестал упоминаться как ведущий фактор отсутствия банковского счета.

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В то же время, по сравнению с 2017 годом снизилась заинтересованность украинцев в финансовых услугах: так, если в 2017 году 63% выборки отмечали заинтересованность в финансовых услугах против 37% тех, кто "скорее не интересуется", то в 2019 году это соотношение составило 58% против 42%. Также 22% опрошенных утверждают, что вообще не имеют банковских счетов.

"Полученные результаты исследования, в первую очередь, - это маркер для нас: мы видим направления расширения своей деятельности для увеличения осведомленности граждан о механизмах защиты их прав вкладчиков и средств в банках. Напомню, что несмотря на беспрецедентные масштабы кризиса банковского сектора 2014-2017 годов, фонд выполнил возложенные на него обязательства: выплатил двум миллионам вкладчиков неплатежеспособных банков возмещения на общую сумму почти 90 млрд грн", - приводятся в пресс-релизе по результатам исследования слова директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут.

По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Андрея Оленчика, по результатам опроса видно не только как изменились финансовые настроения и поведение украинцев, но и те направления, в которых ФГВФЛ приложил усилия для повышения уровня осведомленности граждан о системе гарантирования вкладов.

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"Например, было недостаточно знаний об особенностях гарантирования вкладов в валюте или открытых онлайн. При этом стоит заметить, что задача фонда не только осуществлять возмещение средств по вкладам в банках-банкротах, но и защищать права вкладчиков. Для нас важно повысить осведомленность пользователей финансовых услуг и научить их пользоваться инструментами защиты своих средств. Это не только повысит безопасность их вкладов, но и придаст им уверенность в хранении своих средств в банках", - приводятся в релизе слова Оленчика.

По данным исследования, большинство украинцев знают о гарантировании вкладов в гривне (осведомленность выросла с 67% до 86%) и в валюте (осведомленность выросла с 51% до 59%). Почти половина респондентов знакома с размером максимальной гарантированной суммы возмещения. Однако возросло количество тех, кто считает, что гарантированную сумму следует увеличить. Так, в 2017 году доля опрошенных, которые довольны текущим уровнем возмещения, составляла 47%, а в 2019 году - сократилась до 41%.

Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens среди 2144 респондентов в возрасте от 18 лет, которые декларировали по меньшей мере минимальный уровень заинтересованности информацией о финансовых услугах в Украине, в декабре 2019 года. География охвата - все регионы Украины, кроме АР Крым, территорий Донецкой и Луганской областей, которые не являются подконтрольными правительству Украины.

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Как сообщалось, по данным отчета Нацбанка, отмечается рост доверия украинцев к банкам: гривневые и валютные вклады существенно выросли. Так, гривневые средства граждан в банках за прошлый год увеличились на 17,5%, валютные вклады - на 15,4%. Гривневые средства бизнеса в банках за год выросли на 19,5%, а валютные средства - на 48,4%.

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Украина, Банк, Банковский счет.
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