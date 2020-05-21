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ПриватБанк ожидает сокращение прибыли в 2020 году

ПриватБанк ожидает сокращение прибыли в 2020 году
23:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:ПриватБанк планирует получить в 1,9 раза меньше прибыли за 2020 год, чем за 2019.

Государственный ПриватБанк (Киев) по итогам 2020 года планирует получить 17,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,9 раза меньше, чем в 2019 году (32,6 млрд грн), говорится в годовой отчетности финучреждения, обнародованной на его сайте в четверг.

"Руководство следит за состоянием развития текущей ситуации с распространением коронавируса и карантина и принимает меры, при необходимости, для минимизации любых негативных последствий, насколько это возможно. Дальнейшее негативное развитие событий и макроэкономических условий может негативно повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности банка таким образом, который пока не может быть определен", – отмечается в документе.

В отчете указывается, что задачами ПриватБанка на следующий год является достижение показателя прибыльности согласно его бизнес-стратегии и сохранение лидирующих позиций на украинском банковском рынке.

Вместе с тем аналитики банка ожидают, что распространение пандемии коронавируса (COVID-19), которое началось в 2020 году, приведет к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в стране.

Они полагают, что введение правительством карантинных ограничений в марте в сочетании с существенным снижением мирового спроса и переоценкой рисков развивающихся стран инвесторами, может негативно сказаться на показателях экономики и внешней торговли Украины, а также усложнить привлечение финансирования, негативно повлиять на банковскую систему страны и привести к дальнейшей девальвации национальной валюты.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших банков в стране.

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ПриватБанк, Банк, Экономика, Прибыль.
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